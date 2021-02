Bei den geplanten Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch wird es sicherlich ein wichtiges Thema werden. Kann Präsenzunterricht an Schulen unter Corona-Bedingungen funktionieren? In einem neuen Leitfaden halten Experten das Risiko mit strengen Hygieneregeln für beherrschbar. Um die Infektionsgefahr in den Schulen zu minimieren, empfehlen sie unter anderem die Einteilung von Schülern in feste Gruppen und eine Trennung nach Klassen oder Jahrgängen. Bei höheren Infektionszahlen wird Klassenteilung und Wechselunterricht empfohlen. Bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht sollen zuerst Grundschüler dran sein. Die Leitlinie empfiehlt unter Umständen auch das Tragen von medizinischen Masken in Schulen. Das Papier wurde unter anderen von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in Berlin vorgestellt. Dabei mahnte die CDU-Politikerin zur Vorsicht: "Ich möchte an dieser Stelle schon einmal betonen, wenn Schulen geöffnet werden, dann sollten die Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der Sars-CoV-2-Übertragungen insgesamt sehr, sehr konsequent ausfallen. Viel konsequenter noch als in der Vergangenheit. Denn je konsequenter wir die Maßnahmen umsetzen können, um so mehr Schule wird am Ende möglich sein. Und das ist doch genau das, was in diesen Tagen uns allen ein Stück weiterhilft." Weitere Empfehlungen der Experten: alle 20 Minuten drei bis fünf Minuten Stoßlüften. Als gleichwertig wird eine "geeignete Lüftungs- oder raumlufttechnische Anlage" bezeichnet. Für die Wiederaufnahme des Sport- und Musikunterrichts soll es besondere Auflagen geben. Außerdem empfehlen die Experten, mehr Busse und Bahnen zum Schülertransport einzusetzen. Der Präsenzunterricht könne nur funktionieren, wenn das gesamte Paket umgesetzt werde, betonten die Wissenschaftler. Es bestehe Einigkeit darüber, dass jetzt noch nicht die Zeit für leichtfertige Lockerungen sei, sagte Karliczek. Damit die mühsamen Erfolge der vergangenen Wochen nicht zunichtegemacht würden.

