Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär: "Ich kann sagen, dieses Gespräch war geprägt von zwei Dingen, erstens einer großen, auch vertraulichen Atmosphäre, einem großen persönlichen Vertrauen. Und zweitens von unglaublich großen Gemeinsamkeiten in der Sache. Wir haben sehr intensiv diskutiert, was jetzt wichtig ist für Deutschland. Wir haben ein gemeinsames Verständnis in diesem Gespräch geschaffen, dass etwas Neues entstehen muss." Volker Wissing, FDP-Generalsekretär: "Wir haben kein Interesse an irgendeiner Hängepartie. Wir wollen möglichst zeitnah Zwischen- Entscheidungen treffen, um voranzukommen. Uns liegt sehr viel daran, dass das Land handlungsfähig und regierungsfähig bleibt. Und deswegen ist das eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen. Aber jetzt haben wir das dritte Gespräch heute geführt und ich bitte um Verständnis, dass es jetzt noch zu früh ist für den nächsten Schritt. Aber wir sind uns als Freie Demokraten völlig darüber im Klaren, dass es so wie es 2017 war, dass man über einen sehr langen Zeitraum diskutiert hat, nicht sein darf." Markus Blume, CSU-Generalsekretär: "Wir hatten ja Präsidiumssitzung in dieser Woche und da war die Botschaft ja schon klar und einhellig, dass wir bereit sind für Jamaika, für Jamaika-Gespräche. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das, was wir heute miteinander diskutiert und erlebt haben, das macht Lust auf mehr. Aber es ist auch klar, wir stehen am absoluten Startpunkt und deswegen ist jetzt alles andere Spekulation. Es ist jedenfalls so, dass wir glauben, dass wir da einen sehr guten Beitrag leisten können. Und wir wollen auch, auch das ist deutlich geworden. Wir wollen und wir können."

