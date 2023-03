STORY: Lastwagen werden nach Einschätzung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Güterverkehr auf Jahrzehnte dominant bleiben. Der FDP-Politiker bezog sich dabei am Freitag in Berlin auf eine neue Studie, die den Verkehr bis 2051 prognostiziert: "Auch im Jahr 2051 bleibt der LKW das dominierende Verkehrsmittel im Güterbereich und seine Bedeutung wird sogar zunehmen. Warum ist das so? Nun, wir befinden uns mitten in einem Güter-Strukturwandel. Durch die Energiewende gibt es einen starken Rückgang bei Massen- und Energiegütern wie Kohle, Koks, Mineralölprodukte, Erze, die bisher vor allem auf der Schiene und auf der Wasserstraße transportiert wurden. Großes Wachstum gibt es bei Gütern, die überwiegend auf der Straße befördert werden. Hierzu zählen Postsendungen." // "Besonders stark werden der Eisenbahn- und Luftverkehr wachsen, mit jeweils Wachstumsraten über 50 %. Der motorisierte Individualverkehr auf der Straße steigt nur einstellig. Aber, Auto und Motorrad bleiben in Deutschland im Jahr 2051 mit Abstand die erste Wahl im Personenverkehr." Die Straße spiele laut der Studie mit einem Plus von 54 Prozent die größte Rolle. Wissing verwies darauf, dass der aktuelle Verkehrswegeplan auf das Jahr 2014 zurückgehe und auf Daten von 2010 basiere. Auf die neuen Erkenntnisse müsse jetzt reagiert werden. Es brauche einen beschleunigten Ausbau der Straße, um Wohlstand in Deutschland zu sichern. Der Ausbau der Schiene allein reiche nicht aus.

