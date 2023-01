STORY: Das Auto, mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Mittwoch an einer Tankstelle in Berlin vorfuhr, war ein ganz besonderes Gefährt. Und auch die Tankstelle war etwas Besonderes. Sie ist eine der derzeit größten Tankstellen für Wasserstoff in Europa. Deren Bau wurde zur Hälfte im Zuge eines Innovationsprogramms des Bundesverkehrsministerium gefördert. Wissing stieg aus dem Fahrzeugprototypen aus und zeigte, wie das geht, mit dem Wasserstoff tanken. "Ich habe übrigens zum ersten Mal einen Wasserstoff-PKW betankt und bin ehrlich gesagt begeistert, wie einfach das Handling ist. Und ich bin sicher, dass diese Technologie Teil eines modernen, klimaneutralen Mobilitäts-Mixes sein wird und bin sehr daran interessiert, dass wir durch kluge Investitionen und auch durch schnelle Entscheidungen in Deutschland zeigen, dass wir hier vorne mitspielen." Mit Blick auf die angestrebte Verkehrswende sprach der FDP-Politiker von einer großen Herausforderung. Er sei dennoch zuversichtlich, dass sie in Deutschland gelingen werde - auch mithilfe von Wasserstoff. Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft – nach einer Untersuchung des Europäischen Patentamts gibt es bei der Erforschung für mögliche Verwendungsmöglichkeiten aber noch viel Luft nach oben.

