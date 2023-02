STORY: Der russische Präsident Wladimir Putin als teuflische Gestalt, die alles durch den Fleischwolf dreht. Oder Putin, der dem Teufel einen innigen Kuss gibt. Beim Rosenmontagszug in Köln werden wieder viele aktuelle Themen in den Fokus vorgenommen. Die Festwagen, die verschiedene Botschaften transportieren sollen, wurden am Dienstag vorgestellt. Soviel ist klar, die Organisatoren haben sich nicht lumpen lassen. Schließlich ist der Rosenmontagszug in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. "Wir haben jetzt natürlich mehrere Jahre auf unseren Kölner Rosenmontagszug verzichten müssen, pandemie- und kriegsbedingt. Und 200 Jahre Kölner Karneval, die rufen ja auch einfach danach, etwas Besonderes zu machen. Und so wird der Kölner Rosenmontagszug in diesem Jahr erstmalig in seiner Geschichte das Rechtsrheinische mit dem Linksrheinischen verbinden und dementsprechend den Rhein überqueren." In Mainz wird. der Kanzler beim Rosenmontagszug als "Scholzomat" präsent sein. Die Karikatur auf Rädern bildet einen von zehn Motivwagen, die ebenfalls am Dienstag vorstellt wurden. Auch hier ist der Krieg in der Ukraine ein wichtiges Thema. "Also wir haben ja mehrere ganz aktuelle Themen. Angefangen von der Gasmangelsituation in Deutschland, verursacht durch Nordstream I und II. Wir haben den Freiheitskampf der Frauen aus dem Iran. Wir haben natürlich auch das enttäuschende vorzeitige Ausscheiden bei der Fußball-WM in Katar. Also wir haben ganz, ganz viele aktuelle Themen, aber auch zum Beispiel eine Lösung der Energieprobleme auf Mainzer Art, wo dann durch den reichlichen Genuss von Handkäse mit Zwiebeln, sozusagen biologische Windenergie vorangetrieben wird." Wenn sich die Umzüge in Köln und Mainz am kommenden Montag um 11.11 Uhr in Bewegung setzen, werden wieder Hunderttausende Menschen am Straßenrand stehen und sich selbst ein Bild von den vorbeiziehenden Festwagen machen.

Mehr