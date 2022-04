STORY: In einem Twitter-Video hat sich Wladimir Klitschko bei der deutschen Bevölkerung bedankt. Zwei Tage lang hatte der Bruder des Bürgermeisters von Kiew im Namen der ukrainischen Regierung in Berlin um Unterstützung für sein Land geworben, etwa um Finanzhilfen, Medikamente, oder Waffen. "Die Unterstützung, die Deutschland der Ukraine gewährt, ist bemerkenswert. Diese Unterstützung ist dem Schrecken angemessen, den der Putins Regime begonnenen Krieg in meinem Heimatland verursacht hat." In dem vor dem Reichstagsgebäude in Berlin aufgenommenen Video sagt Klitschko, Deutschland und die Ukraine seien vereint wie nie zuvor, weil sie gemeinsam das Völkerrecht und den zentralen Wert der Freiheit verteidigten. Die Unterstützung und das Engagement Deutschlands werde er nicht vergessen. Klitschko war seit Donnerstag in Deutschland und hat sich mit diversen Politikern getroffen, darunter Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock. "Danke liebes deutsches Bruderland, Danke."

Mehr