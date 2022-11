STORY: Eine Mischung aus Spaß, Spiel und sportlicher Solidaritätsgeste. Die niederländische Nationalmannschaft traf am Donnerstagabend im Rahmen der WM-Vorbereitung in Katar auf eine Auswahl, die sich aus den Kreisen der örtlichen Arbeitsmigranten zusammensetzte. Das Ganze natürlich vor der anhaltenden Kritik der schweren Menschenrechtsverletzungen in dem Wüstenstaat. Dazu der Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft, Virgil van Dijk am Donnerstag in Doha: "Natürlich sind wir nicht blind und nicht taub. Wir sehen, dass in den Nachrichten viele Dinge darüber berichtet werden, was hier alles passiert. Deshalb ist es für uns gut, eine eigene Meinung zu haben, uns selbst umzusehen und Leute zu treffen. Und natürlich ist das nicht einfach. Aber am Ende geht es darum, Fußball zu spielen. Aber für uns ist das eine große Sache und ein wichtiger Punkt." Für das Team von Coach Louis van Gaal beginnt das Turnier am Montag mit einem ersten Gruppenspiel gegen Senegal. Und dann wird es ernst. Denn bisher hat die ambitionierte Fußballnation Niederlande noch nie eine WM gewonnen.

