Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger geht in die Offensive. Nachdem die Schweizer Bundesanwaltschaft in der Vorwoche gegen Zwanziger und andere Ex-DFB-Funktionäre sowie den ehemaligen FIFA-Generalsekretär Urs Linsi Anklage erhoben hat, holt Zwanziger zum juristischen Gegenschlag aus: Er stellte Strafanzeigen gegen die Ermittlungsführerin der Frankfurter Staatsanwaltschaft sowie die Ermittler der Schweizer Bundesanwaltschaft. Zudem wies er alle Vorwürfe in Zusammenhang mit dem sogenannten Sommermärchen-Skandal entschieden zurück. "Der Täuschungsaspekt, den man uns unterstellt, der ist durch nichts belegt. Selbst in den Ermittlungen, in den Niederschriften, reden die Ermittler selbst davon, dass sie spekulieren. Also, wenn jemand spekuliert als Ermittler, kann er ja eigentlich darauf keine Anklage stützen. Also, das ist der Grund, weshalb wir gegen die beiden Ermittler in der Schweiz Strafanzeige gestellt haben." Zwanziger, seinem Nachfolger Wolfgang Niersbach, dem ehemaligen DFB- Schatzmeister Horst R. Schmidt und Linsi wird vorgeworfen, den Präsidialausschuss des WM-Organisationskomitees 2006 über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro im April 2005 vom Deutschen Fußball-Bund an den Weltverband FIFA arglistig getäuscht zu haben. In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Name von Franz Beckenbauer. Das Verfahren gegen ihn war aber zuvor aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt worden. "Es ist doch interessant, wer in diesen Ermittlungen drin ist. Der frühere FIFA-Präsident Herr Blatter nicht. Das ist alles sehr erstaunlich, wenn man das feststellt. Obwohl er, nicht von Horst Schmidt oder von mir, sondern von seinem eigenen Generalsekretär sehr belastet worden ist im Zusammenhang mit diesem Vorgang. Da gibt es also gar kein Konzept zu geben. Schützt die Schweizer, bestraft die Deutschen." Fifa-Präsident Gianni Infantino habe nichts zur Aufklärung des Verwendungszweckes der Millionenzahlung beigetragen, kritisierte Zwanziger. Die Vorwürfe der Steuerhinterziehung, die die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Niersbach, Schmidt und ihn erhoben habe, sei von Anfang an absurd gewesen. Bereits im Mai hatte er deswegen eine Strafanzeige gegen die Ermittlungsführerin der Staatsanwaltschaft gestellt.