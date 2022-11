STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) DFB Trainer Hansi Flick am Donnerstag zu der 2:1 Niederlage im ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan: "So, im Nachhinein muss man sagen, auch wenn über 70 Minuten vieles positiv war. War es am Ende, wenn man ins Detail reingeht, einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und an den Schrauben muss man letztendlich drin und müssen versuchen, die Dinge besser zu machen. Und da haben wir viele gute Szenen, die auch zeigen können, mitgeben können und mit Blick auch auf Spanien. Und wir haben keinen Schuss mehr frei, sondern der Fehlschuss, den hatten wir jetzt gestern. Und so müssen wir das Ganze angehen." / "Wir müssen einfach schauen, dass wir, dass wir unser Spiel, jeder Einzelne für sich, einfach auch besser gestaltet und auch am Spiel mehr teilnimmt. Und von daher haben wir einiges zu tun, müssen einiges verbessern, um gegen Spanien letztendlich unser Ziel zu erreichen. Einfach die Chance noch offenzuhalten für das letzte Spiel."

