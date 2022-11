STORY: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sie beim Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft in Doha getragen: die "One Love"-Armbinde, die für Menschenrechte, Diversität und Frauenrechte sowie für den Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und Homophobie steht. Und die die Fifa nicht an den Armen der Spieler sehen will. Zuvor hatte Faeser eine Botschaft für deutsche Fans in Doha besucht. Dabei fand sie deutliche Worte: "Es ist in heutigen Zeiten völlig unverständlich, dass die Fifa nicht will, dass man offen für Toleranz, gegen Diskriminierung eintritt, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Und es ist vor allen Dingen auch den Menschen gegenüber nicht angemessen. Für mich ist es wichtig bei diesem Turnier, weiterhin die Menschenrechte anzusprechen, das habe ich gesagt. Ich komme, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen. Aber ich komme auch, um die Menschenrechte weiter zu thematisieren." Vor Ort war auch der deutsche Fan Bengt Kunkel. Er hat folgende Erfahrung gemacht: "Ja ich habe ein Schweißband und eine Regenbogen-Binde gehabt, mit der ich ins Stadion gegangen bin. Es wurde mir am Eingang auch gesagt, dass das tatsächlich erlaubt ist, zu tragen. Allerdings Mitte der zweiten Halbzeit kamen dann drei, vier Polizisten, die mich von meinem Platz eskortiert haben. Und in den Katakomben gab es dann einen Kreis von zehn bis 15 Polizisten, die mir auferlegt haben, meine Binde abzunehmen. Und dann gab es das Zitat: Either I´ ll take your stuff away or I take you with me." Ein deutliches Zeichen gab es von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Vor dem Spiel gegen Japan hielten sich die Spieler offenbar aus Protest gegen das Vorgehen der Fifa beim obligatorischen Mannschaftsfoto Hand vor den Mund.

