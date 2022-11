STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit ersten Impressionen nach Treffen Menschenrechts-Organisationen im WM-Land Katar am Montag: "Und das war ein sehr interessanter, guter Austausch. Es wurde hervorgehoben, dass sehr gute Gesetze auf den Weg gebracht wurden in den letzten Jahren. Und dass es jetzt darum ginge, diese natürlich auch mit Leben zu füllen. Aber es ist doch so, dass die meisten einfach gesagt haben, es gibt Verbesserungen und die sind gut. Und auch auf die Frage, ob das nach der Fußballweltmeisterschaft weitergeht, wurde eindeutig gesagt: Ja, sie seien da sehr zuversichtlich, dass das auch weiter fortgeführt wird, sodass ich jetzt einen, ich sage mal, ersten positiven Einblick von dieser guten Diskussion mitgenommen habe." // "Na ja, ich möchte natürlich gerne hören, wie Sie mit den Menschenrechten hier insgesamt umgehen. Und deswegen werde ich das morgen beim Innenminister auch ansprechen und dann hören, was er mir zu sagen hat."

Mehr