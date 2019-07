In diesem Club im südkoreanischen Gwangju hatten sie gefeiert als am frühen Samstagmorgen ein Teil der Decke einstürzte. Dabei sind zwei Südkoreaner getötet und mindestens zehn weitere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr sollen sich unter den Verletzten auch Athleten befinden, die in der Stadt derzeit an den World Aquatics Championships teilnehmen. "Letztlich lag es an deiner Stahlkonstruktion, die dem Gewicht eines Zwischengeschosses nicht standhalten konnte und zusammenbrach", so ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Nach Angaben der Behörden sind unter den Verletzten acht Athleten, drei US-Staatsbürger, zwei Gäste aus Neuseeland, je einer aus den Niederlanden, Italien und aus Brasilien. Sie alle erlitten demnach lediglich leichte Verletzungen, der Großteil der Athleten habe die Unterkünfte zurückkehren können. Eine Person sei in eine Krankenhaus gebracht worden. Gwangju liegt rund 330 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. Noch bis Sonntag werden dort Wettkämpfe unter anderem im Schwimmen, Wasserball und Wasserspringen ausgetragen .