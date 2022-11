STORY: Warmfeiern muss sich hier eigentlich niemand. Bei Wüstentemperaturen geht es auf der Party zum Start des WM-Fanfestivals in Katar naturgemäß schon heiß her. Wer sich mit einem Bier abkühlen möchte, muss allerdings lange Warteschlangen und happige Preise in Kauf nehmen. "In Mexiko kostet ein Bier zwei Dollar, hier sind es rund 13..." "Bier ist natürlich das, was wir brauchen. Es ist eine Notwendigkeit und deshalb warten wir hier in dieser Schlange." In den Stadien werden die Bierfreunde allerdings auf dem Trockenen sitzen. Katar hatte kurz vor dem Turnierstart den Alkoholausschank verboten. Nur auf dem Fanfestival und an wenigen lizenzierten Orten darf er ausgeschenkt werden. Die kurzfristige Ansage des Gastgebers ist längst der einzige Grund für Unmut. Katar steht wegen Vorwürfen zu Menschenrechtsverletzungen seit langem in der Kritik. Der Chef des Fußball-Weltverbandes FIFA, Gianni Infantino, sprach am Samstag von einer einseitigen Sichtweise und Heuchelei der Europäer. "Ich denke, wir Europäer sollten uns für das, was wir seit 3.000 Jahren in der Welt getan haben, für die nächsten 3.000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Lektionen zu erteilen." Infantinos teils angriffslustige Rede löste bei einigen erneut Empörung aus. Fans, die am Sonntag auf den Turnierstart warteten, zeigten sich trotz allem voller Vorfreude. Los geht es am Sonntagabend mit dem Spiel Katar gegen Ecuador. Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet am Mittwoch gegen Japan ins Turnier. Und französische Fans müssen jetzt tapfer sein. Ihr Star Karim Benzema fällt wegen einer Verletzung für diese WM aus.

Mehr