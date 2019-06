Am Samstag ist es soweit: Deutschland spielt im WM-Viertelfinale gegen Schweden. In Rennes, der Hauptstadt der Bretagne in Nordwestfrankreich treffen die zwei Teams aufeinander. Und die Favoritenrolle ist dabei klar verteilt. Denn seit 1995 haben die Deutschen bei wichtigen Duellen immer gewonnen. Hier die Einschätzung der Partie durch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz am Freitag: "Ja, wir erwarten von Trainerseite natürlich auch ein ganz enges Spiel, ein sehr spannendes Spiel. Die Spiele Deutschland-Schweden sind mehrheitlich, häufiger nur mit einem Tor Differenz ausgegangen. Auch das zeigt, wie beide Teams aktuell auch in der Qualität stehen. Und von daher wird es, wie schon mehrfach gesagt, morgen ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird darauf ankommen, einerseits sicherlich, wer weniger Fehler macht, oder vielleicht auch Fehler des Gegners ausnutzen kann. Andererseits, wer vielleicht auch den größeren Willen auf den Platz bringen kann. Es braucht ein bisschen Spielglück auch in manchen Situationen. Und es braucht auch von daher eine gute Spielleitung, die sicherlich in einem so wichtigen Duell auch eine ganz große Rolle spielen kann, weil das haben wir in einigen K.o.-Spielen jetzt gesehen, dass das natürlich auch in die eine oder andere Richtung Einfluss nehmen kann." Die 27-jährige Verteidigerin Sara Doorsoun ergänzt ihre Trainerin wie folgt: "Wir werden auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel erwarten. Wir wissen um die Stärken der Schwedinnen, wissen aber auch um unsere Stärken. Und wissen, dass wir im Umschaltspiel zu hundert Prozent agieren müssen, dass wir die Zweikämpfe annehmen müssen und es so schwer, wie möglich machen müssen, dass die Schwedinnen es schwer haben werden gegen uns." Und vielleicht wird es auch die Rückkehr der deutschen Spitzespielerin Dzsenifer Marozsan, die sich in der Partie gegen China verletzt hatte. Es ist also angerichtet und es könnte sehr spannend werden am Samstagabend. Anstoß ist um 18:30 Uhr in Rennes.