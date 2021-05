Materialmangel, Lieferprobleme, rasant steigende Preise: Die eigentlich boomende Baubranche hat derzeit große Sorgen. Denn Stahl, Holz und Dämmstoffe sind dieses Jahr durch Lieferengpässe in der Pandemiekrise erheblich teurer und knapp geworden. Die auf Holz angewiesenen Dachdecker sind besonders hart getroffen. Thomas Ruhrmann ist Dachdeckermeister in Köln. "Also, beispielsweise im Bereich Dachlatten, die brauchen wir nicht hier an so einer Fläche, sondern im Stalldachbereich, um Ziegel einzudecken. Da sprechen wir von 300 Prozent Aufschlag. Wir sprechen bei OSB-Platten, das sind die Platten, die man da drüben sieht, vor einem Aufschlag von 200 bis 250 Prozent, und das macht natürlich viel aus. Und wir können es dem Grunde nach mit allen Dingen, die bereits in der Abwicklung sind oder die beauftragt sind, auch nicht an den Kunden weitergeben, weil der hat ein verbindliches Angebot von uns." Im Moment versuche jeder, irgendwie an Holz heranzukommen und seine Baustellen weiter zu betreiben. Der Materialmangel gehe vielen Unternehmen an die Substanz, beklagt Ruhrmann. "Da gibt es eben Auftragnehmer, die die Aufträge nicht ausführen können, die haben teilweise sogar schon Kurzarbeit angemeldet, weil ihre Mitarbeiter nicht mehr beschäftigt werden können. Da kommt aber auch hinzu, dass auch Auftraggeber einfach sagen, nee, also wir sehen das nicht ein, dass ihr den Material-Preis, der jetzt höher ist, an uns weitergebt. Dann lassen wir den Auftrag liegen und wickeln den eben später ab. Vielleicht auch erst im nächsten Jahr." Der Dachdeckermeister nennt auch den vielerorts schlechten Zustand der heimischen Wälder als Grund: denn wegen Sturmschäden und Borkenkäferfrasses, werde weniger Holz eingeschlagen, zuweilen auch weil es sich finanziell schlichtweg nicht mehr lohne. Auch die Architekturbüros können das Lied vom Baustoffmangel singen. Dirk Hellings aus Bonn spricht vom bereits länger anhaltenden Bauboom und kommt nennt dann einen anderen wesentlichen Faktor: die Nachfrage aus dem Ausland: "Bleiben wir beim Bauholz. Das war über lange Zeit bei uns im Land sehr günstig. Und wenn dann einfach aus dem Ausland sehr viel höhere Preise geboten werden, geht einfach viel in den Export und fehlt uns auf dem heimischen Markt. Das sind einfach viele Aspekte, die da eine Rolle spielen." 39,4 Prozent der Baufirmen gaben in der Mai-Umfrage des Ifo-Instituts an, dass sie Probleme bei der Materialbeschaffung haben. Die Politik hat die Brisanz des Problems erkannt, das im heraufziehenden Wahlkampf auch ein Thema werden dürfte. Und Bauherren müssen fürchten, bei laufenden Projekten wegen der enormen Kostensteigerungen in die Bredouille zu geraten. Der Traum von den eigenen vier Wänden, für so manchen könnte er platzen.

