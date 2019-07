Geniale Erfindung oder aber Geißel der Menschheit? Seit einigen Wochen sind sie auch in Deutschland kaum zu übersehen - die E-Scooter oder Elektro-Tretroller, die vor allem in großen Städten anzutreffen sind. Fahren erlaubt ist prinzipiell auf Radwegen oder auch auf Straßen, falls kein Radweg vorhanden ist. Bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell darf es werden, und es gibt keine Helmpflicht. Verleiher antworten auch auf Kritik wegen fehlender Helme mit dem Hinweis auf eine Eigenverantwortung der Nutzer, so wie Matthias Laug, Mitbegründer der Verleihfirma "TIER", die in Berlin bereits mehrere Hundert Fahrzeuge dieser Art im Einsatz hat und in Kürze sogar eine vierstellige Anzahl davon anstrebt: O-TON MATTHIAS LAUG, MITGRÜNDER UND TECHNISCHER VORSTAND BEIM E-SCOOTER-VERLEIHER "TIER" "Wir tun sehr viel dafür, unsere Kunden von vornherein daran zu erinnern, dass es durchaus Sinn macht, einen Helm zu tragen, wie man sich im Straßenverkehr verhalten soll." Der Gehweg ist eigentlich Tabu, dennoch flitzen in Großstädten viele genau dort an den Fußgängern vorbei und ziehen ihre Runden. O-TON MATTHIAS LAUG, MITGRÜNDER UND TECHNISCHER VORSTAND BEIM E-SCOOTER-VERLEIHER "TIER" "Also aktuell ist es natürlich auch ein Hype. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Langfristig ist es wichtig, dass die Art und Weise, wie Menschen in einer Stadt sich fortbewegen, sich ändern kann, und da gehören Roller einfach dazu, auch langfristig Teil der Mobilität zu sein." Noch sind die Zahlen aus den wenigen Wochen seit Einführung der neuen Elektro-Kleinstfahrzeuge nicht aussagekräftig, doch zum Beispiel die Allianz-Versicherung rechnet nach eigenen Angaben schon jetzt mit drastisch steigenden Unfallzahlen, wie Unfallforscher Jörg Kubitzki in Ismaning sagt: O-TON JÖRG KUBITZKI, UNFALLFORSCHER ALLIANZ ZENTRUM FÜR TECHNIK ("Weil der E-Scooter-Fahrer ein ungeschützter Verkehrsteilnehmer ist, wissen die Verkehrsexperten aus Erfahrung aus dem Ausland und auch aus deutschen Erfahrungen, dass der Kopf höchst verletzlich ist, dass Kopfverletzungen auch zum Tode führen, und es ist zwingend geboten einen geeigneten Helm zu tragen. Die Sicherheitsexperten landauf, landab haben gefordert, dass das auch Berücksichtigung findet in der entsprechenden Gesetzgebung. Ist halt leider nicht passiert." Ein weiterer Kritikpunkt an den E-Scootern ist, dass man sie kaum höre und auch deshalb das Unfallrisiko für Radfahrer und Fußgänger steige. Zudem könne man auf ihnen kaum Gepäck mitnehmen, und es sei die Umweltbilanz der Akkus fragwürdig. Last but not least hätten viele E-Scooter im Sharingbetrieb eine äußerst kurze Lebensdauer von nur einem bis drei Monaten. E-Scooter-Verleiher Laug hingegen sagt, er gehe fest davon aus, dass die Roller beweisbar nicht so gefährtlich seien, wie sie derzeit von manchen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.