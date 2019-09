Noch einmal gutgegangen - das war wohl ein weit verbreiteter Gedanke am Sonntagabend bei der SPD in Brandenburg. Die Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke musste zwar deutliche Verluste hinnehmen, bleibt aber mit rund 27 Prozent der Wählerstimmen stärkste Kraft im Land. Damit kann Woidke wohl Ministerpräsident bleiben: "Ich bin froh, dass wir ein sehr sehr gutes Ergebnis haben. Was mir Sorgen macht, ist das Ergebnis der AfD. Und das heißt auch, wir stehen weiter in diesem Land vor großen Herausforderungen auf die Menschen zuzugehen, mit den Menschen dieses Land voran zu bringen. Das ist mein Ziel auch für die kommenden Jahre. Wir werden möglichst schnell in die Sondierungsgespräche gehen, um eine Regierung zu haben, die eines vereint: Erfolg für die Menschen im Land." Die rechtspopulistische AfD kam in Brandenburg auf den zweiten Platz in der Wählergunst und erreichten den Hochrechnungen zufolge rund 22 Prozent. Der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Andreas Kalbitz, sprach von einem großen Erfolg für seine Partei: "Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir als Sahnehäubchen auch stärkste Kraft werden. Aber eins zeigt dieses Ergebnis, diese Prognose und dann das Ergebnis sicher ganz deutlich: Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Es wird keine Politik um uns rum mehr möglich sein." Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Ingo Senftleben landete mit unter 16 Prozent auf dem dritten Platz in der Wählergunst, die Linken kamen auf rund 10 Prozent, die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Grund zum Jubeln hatten die Grünen. Sie konnten im Vergleich zu den vergangenen Landtagswahlen deutlich zulegen und kommen den Hochrechnungen zufolge auf rund 10 Prozent. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke rechnet nun mit einer schwierigen Regierungsbildung. Die Herausforderungen seien nicht geringer geworden, so Woidke. Seine bisherige Regierung mit der Linkspartei hat keine Mehrheit mehr. Möglich in Brandenburg wäre rein rechnerisch eine Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen oder eine Zusammenarbeit von SPD, CDU und Grünen.