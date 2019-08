HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident Brandenburg: "Also, wir haben in Brandenburg sehr gute Erfahrungen mit der Linkspartei gemacht. Es in den zehn Jahren auch das Vertrauen gewachsen. Allerdings ist die Bundesebene eine völlig andere Ebene, weil natürlich die Gesamtheit der internationalen Beziehungen mit reinspielt. Und dann auch ein ganz wesentlicher Faktor für uns sein wird in der SPD, wie stellt sich die Linke in Zukunft die internationalen Beziehungen dar. Und so einige Diskussion, die es schon gab zur Europäischen Union, einige Diskussionen, vor allen Dingen immer wieder Diskussionen um die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO, das sind Dinge, die die Linke erst mal bei sich klären muss. Und andererseits, was unsere Fragen hier in Brandenburg betrifft, kann ich nur sagen, dass mit der Linken verantwortlich und gut Politik gemacht werden kann.