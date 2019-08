Seit sechs Jahren ist Dietmar Woidke Ministerpräsident von Brandenburg. Das möchte der 57-jährige SPD-Politiker auch bleiben. Und das, obwohl die Umfragewerte für die Sozialdemokraten alles andere als günstig aussehen. Demnach kommt die Regierungspartei SPD hinter der AfD bestenfalls auf den zweiten Platz in der Wählergunst. CDU und Grüne befinden sich auf Augenhöhe. "Wir werden am 1. September, da bin ich fest von überzeugt, stärkste Kraft in diesem Land werden. Die Chancen stehen sehr, sehr gut. Wir sind kampfentschlossen. Und ich werde jeden Tag meinetwegen bis zu 20 Stunden noch dafür arbeiten." Woidke ist in Brandenburg deutlich beliebter als seine Partei und profitiert dabei natürlich auch vom Bonus des Amtsinhabers. 50 Prozent - so sagen es die Erhebungen - würden ihn direkt zum Ministerpräsidenten wählen, wenn das denn möglich wäre. Woidke sieht darin eine Bestätigung für seine geleistete Arbeit. Dabei verweist er auf die positiven Entwicklungen in seinem Bundesland, in dem auch das Lausitzer Braunkohlerevier liegt. Der Strukturwandel werde die Politik auch künftig auf Trab halten, sagte Woidke. Da sei eine stabile und gute Regierung unter Führung der SPD besonders wichtig: "Wir sind in vielen Bereichen in Ostdeutschland spitze, in Teilen auch in der Bundesrepublik spitze. Und ich glaube, diese Entwicklung dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Und die Menschen, viele Menschen im Land, machen sich große Sorgen, was da passieren kann, dass es nach außen da einen Stempel gibt für das Land." Einen Stempel für das Land - so glaubt Woidke - gibt es, wenn die AfD hier bei den Landtagswahlen tatsächlich als stärkste Partei hervorgeht. Auf seinen Wahlkampfveranstaltungen findet er bei diesem Thema deutliche Worte: "Und das auch müssen wir den Menschen sagen: Wir haben es hier mit Rechtsextremisten reinster Güte zu tun bei dieser Partei." Bisher regiert Woidke in Brandenburg zusammen mit den Linken. Dazu wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr reichen, denkbar wäre aber eine rot-rot-grüne Koalition. Rechnerisch möglich wäre auch eine Koalition von SPD, CDU und Grünen.