Das symbolische Händewaschen ließ sich VW-Chef Herbert Diess bei dem symbolischen Produktionsstart in Wolfsburg nicht nehmen, genau so wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Mit dem Wiederanfahren der Produktionsbänder hat Volkswagen am Montag die knapp sechswöchige Corona-Zwangspause beendet. Die Rückkehr von 8.000 Mitarbeitern ins größte europäische Werk ist zugleich das Startsignal für die anderen VW-Fabriken weltweit. Sukzessive sollen sie die Produktion wieder hochfahren. Begonnen wird mit eingeschränkter Kapazität und langsamer Taktzeit. Das soll zum einen dazu dienen, die schärferen Hygienevorschriften zur Eindämmung der Pandemie einzuüben. Die besagen unter anderem, dass die Mitarbeiter jeden Morgen zu Hause ihre Körpertemperatur messen sollen. Zudem bekommen die Lieferanten so Zeit, um ebenfalls wieder Tritt zu fassen. Weil lobte den Konzern. "Volkswagen engagiert sich wirklich in bemerkenswerter Weise jetzt für den Hygieneschutz hier in der Produktion. Und das ist wichtig und auch beispielgebend. Denn wenn wir versuchen wollen, nach und nach, Stück für Stück wieder zur Normalität zurückzukehren, dann wird das nicht zu den gleichen Bedingungen wie vor Corona möglich sein." Während VW also die erste Schicht im Stammwerk als symbolträchtigen Akt feierte, soll die Fertigungskapazität dort zu Beginn bei zehn bis 15 Prozent und in der kommenden Woche bei rund 40 Prozent des Vorkrisen-Niveaus liegen. Für Wolfsburg bedeutet das eine Produktion von rund 1.400 Fahrzeugen, in der Folgewoche ansteigend auf mehr als 6.000 Fahrzeuge im Mehrschicht-Betrieb. Die Fertigung in deutschen Komponentenwerken war bereits seit Anfang April angelaufen. Vergangene Woche startete die Produktion in Zwickau und in Bratislava. Wie andere Branchenvertreter erneuerten die Wolfsburger die Forderung nach staatlichen Kaufanreizen. Weil kündigte an, er werde sich bei dem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den Autoländern Bayern und Baden-Württemberg am Mittwoch für Kaufanreize mit "ökologischen Aspekten" einsetzen.