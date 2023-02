STORY: Vom ehemaligen Kohlekraftwerk zur Chipfabrik. Diesem Gelände im saarländischen Ensdorf soll mit einem Milliardenprojekt neues Leben eingehaucht werden. Der US-Konzern Wolfspeed will hier ein Werk für umgerechnet 2,75 Milliarden Euro bauen - mit massiver staatlicher Unterstützung. Wolfspeed-Chef Gregg Lowe, der den Ort zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch besuchte, sagte, ohne Förderung könne man dieses Projekt in Europa nicht realisieren. Scholz bezeichnete die Fabrik als Beitrag zu einer größeren Versorgungssicherheit. Die EU will mit einem "European Chips Act" den weltweiten Produktionsanteil von Halbleitern in Europa binnen zehn Jahren auf 20 Prozent verdoppeln. O-ton Bundeskanzler Olaf Scholz: "Gerade hier bei uns in Deutschland sind mithilfe dieser Instrumente bedeutende Investitionen geplant, zu denen diese Fertigungsanlage hier im Saarland gehört. Dazu gehören aber auch weitere Projekte an anderen Standorten in Deutschland, etwa in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt. Die Investition von Wolfspeed und ZF ist damit ganz praktischer Ausdruck unserer zentralen politischen Zielsetzung. Und sie ist zugleich praktischer Ausdruck dafür, wie sinnvoll offene Märkte und gerade auch die transatlantische wirtschaftliche Zusammenarbeit sind." Wirtschaftsminister Habeck sprach von einem wichtigen Signal, dass der Standort Deutschland in einer schwierigen Lage weiter attraktiv sei, auch für Hochtechnologie. O-ton Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: "Und vielleicht ist es jetzt das erste Major Investment, also der Startschuss für möglichst viele neue innovative Industrieprojekte in Deutschland. Und deswegen her mit den Halbleitern und Produktion möge beginnen, möglichst schnell. Wir brauchen das schnell." Die Fabrik soll 600 Menschen Arbeit bieten. Geplant ist, hier ab 2027 Siliziumkarbid-Halbleiter herzustellen, mit denen die Reichweite von Elektroautos gesteigert werden könnte. Auch in Energie- und Industrieanlagen kommen die Chips zum Einsatz.

