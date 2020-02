In Spanien wurde am Mittwoch die weltgrößte Mobilfunkmesse der Welt abgesagt. Grund ist laut Angaben des Veranstalters die Sorge über das Coronavirus. Zuvor hatten mehrere große Technologieunternehmen - darunter die Telekom und Amazon - ihre Teilnahme abgesagt, weil sie eine Gefahr für ihre Mitarbeiter fürchteten. Der World Mobile Congress war eigentlich für den 24. Bis 27. Februar geplant. Unterdessen ist die Zahl der Todesfälle in der besonders stark betroffenen chinesischen Provinz Hubei nach Behördengaben am Mittwoch deutlich angestiegen. Sie liegt nun bei mindestens 1310. Zudem seien mehr als 14.000 neue Fälle von Infizierungen registriert worden, teilt die Gesundheitskommission mit. Der sprunghafte Anstieg der Neuerkrankungen sei auf ein neues Diagnoseverfahren zurückzuführen. Die Gesamtzahl der bekannten Erkrankungen in der Provinz rund um die Stadt Wuhan liegt damit bei etwa 48.000. Im Ausland gelten etwa 400 Menschen als infiziert.