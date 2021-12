Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON NRW-MINISTERPRÄSIDENT HENDRIK WÜST (CDU) "Corona macht keine Weihnachtspause, Omikron macht keine Weihnachstpause und auch die Gesundheitsämter, der medizinische Dienst, alle Menschen, die helfen, Patienten gut zu versorgen, zu unterstützen, im Impfeinsatz sind, können auch keine Pause machen. All denen möchte ich heute danken, bin stellvertretend hier nach Essen gekommen, um zivile Mitarbeiter, aber insbesondere auch Soldatinnen und Soldaten in der Kontaktnachverfolgung zu treffen, dankeschön zu sagen, für ihren Einsatz auch über die Feiertage." "Und ich sehe mit großer Freude, dass wir in Nordrhein-Westfalen bis zwei Millionen Impfungen geschafft haben in den letzten Wochen. Da sind auch immer Erstimpfungen mit dabei." "Daher auch mein herzlicher Dank an den Oberbürgermeister der Stadt Essen, stellvertretend für die kommunale Familie, die auch in den letzten fast zwei Jahren ja nichts anderes mehr macht im Schwerpunkt als Corona und dafür herzlichen Dank." "Die Datenmeldungen aus den Kommunen würde kein ganzes, einheitliches Bild abgeben. Wir kennen das von den Wochenenden und deswegen gibt es am ersten Weihnachtstag und auch am ersten Januar diese Pausen, die wir von Wochenenden kennen." "Nach allem, was mir berichtet worden ist, wären die Zahlen, die man weiterleitet mehr als unvollständig und insofern würden sie kein Bild ergeben, weil eben dann von unten auch die Daten gar nicht kommen. Deswegen hat man sich so entschieden. Ich verstehen aber, dass das kritisch gesehen wird. Und wir werden sehr genau darauf achten, so schnell wie möglich wieder ein gutes Bild zu bekommen, um im Blick zu haben, wie es sich entwickelt und notfalls auch reagieren zu können. Vielen Dank."

Mehr