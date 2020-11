In der armenischen Hauptstadt Jerewan haben am Montag tausende Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinjan gefordert. Die Demonstranten werfen ihm vor, im Krieg an der Seite von Berg-Karabach das Land verraten zu haben. Paschinjan hatte nach wochenlangen Kämpfen mit Nachbarland Aserbaidschan eine Waffenruhe unterzeichnet, um eine Niederlage zu verhindern. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von ethnischen Armeniern bewohnt. In dem sechs Wochen langen Krieg hatte Aserbaidschan große Teile der Region erobert. Auf den restlichen Gebieten sind nun russische Truppen stationiert, die den Waffenstillstand kontrollieren sollen.

Mehr