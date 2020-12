Während in Deutschland und in anderen Ländern das öffentliche Leben heruntergefahren wird, sieht es in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan ganz anders aus. Von Menschen, die sich auf einer lokalen Fähre drängen, um sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen, bis hin zu denen, die auf Partys tanzen - das Nachtleben in Wuhan ist fast sieben Monate nach der Aufhebung der strengen Abriegelung der Stadt wieder in vollem Gange. Sehr zur Freude dieser Frau: "Jetzt ist Wuhan sehr sicher und stabil. Es ist nicht wie Wuhan während der Pandemie, als jeder Angst hatte. Hier gibt es keine ängstlichen Gefühle mehr. Wir treffen jetzt gute Vorsichtsmaßnahmen. Und wenn wir rauskommen, tragen wir Masken und müssen uns die Hände waschen. Jetzt bin ich nicht mehr angespannt." Wuhan, das als Ursprungsort des Coronavirus gilt, hat seit Monaten keinen neuen Covid-19-Fall mehr gemeldet. Zuvor hatten die Bewohner der 11-Millionen-Stadt einen strengen Lockdown ertragen müssen. Straßensperren wurden errichtet, Züge und Busse durften die Stadt nicht anfahren. Wuhan war abgeschottet. Umso mehr freuen sich die Menschen hier nun auf die neuen Freiheiten: "Während der Zeit der Epidemie war Wuhan wirklich eine tote Stadt. Aber nachdem sie wieder geöffnet wurde, habe ich noch nie so viele Menschen gesehen. Jetzt kommen die Leute alle raus, um zu essen und Spaß zu haben. Ich glaube nicht, dass es ich vor der Epidemie so viele Menschen gesehen hab." Die Partygänger auf den Straßen tragen keine Masken, auch auf einen Sicherheitsabstand wird weitgehend verzichtet. Obwohl das Leben in die Stadt zurückgekehrt ist, glauben die Geschäfts- und Restaurantbesitzer aber, dass es noch einige Zeit dauern könnte, bis die massiven Verluste während des Lockdowns wieder ausgeglichen sind. Dennoch: Die Menschen hier blicken optimistisch in die Zukunft.

