Die am Sonntag in Berlin eingetroffenen Rückkehrer aus China sind laut Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci symptomfrei. Die rund 20 Deutschen seien von einem Amtsarzt untersucht und auf das Coronavirus getestet worden. "Die Ergebnisse sind unauffällig. Die Betroffenen und den Betroffenen geht es gut. Sie sind alle wohlauf. Und ja, alle wären Rückkehrer, sind erleichtert, dass sie in Deutschland gut angekommen sind. Und sie sind tatsächlich erfreut, dass sie wieder ihr Land erreicht haben." Die Ergebnisse der Tests sollen am Montag vorliegen. Die Rückkehrer bleiben auf alle Fälle für 14 Tage in Quarantäne und sollen alle vier Tage auf das Coronavirus getestet werden.