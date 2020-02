BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Fritz Brechtel, Landrat Kreis Germersheim: "Wir haben uns entschieden, alle Wuhan-Heimkehrer zu beproben, und zwar sind es Stäbchenbeprobungen, das heißt es gibt so Rachenabstriche, die gemacht werden. Alle 120 Personen werden durchgeprobt, voraussichtlich wird die Beprobung im Laufe des morgigen Tages beendet werden können. Dann werden die Proben per Kurier zum Landesuntersuchungsamt nach Koblenz gefahren. Dort werden sie ausgewertet, und wir werden das Testergebnis erhalten. Ob es dort einen Tag, zwei oder drei Tage dauert, können wir heute noch nicht sagen." Kai Kranich, Deutsches Rotes Kreuz: "Ich glaube, was die Menschen am meisten brauchen, ist die Aussage, dass vielleicht dann, wenn die Testung vorbei ist morgen, keine weiteren Fälle aufgetreten sind. Das glaube ich, wäre die schönste Nachricht für uns alle. Also wir schauen halt, ob erhöhte Temperatur festgestellt wird, das ist mit einem Fieberthermometer ganz einfach, und wenn das auftreten sollte, ist bisher nicht aufgetreten, dann würden diese Person isoliert werden. Ein Leben in Quarantäne kann man sich so vorstellen, wenn sie Stubenarrest bekommen von Ihrer Mama, also das ist jetzt natürlich nichts witziges, nichts schönes, ohne Frage, aber man wird angehalten, in der Stube zu verbleiben. Wir besuchen sie auch täglich mehrfach, fragen 'ist alles in Ordnung? Läuft das Internet? Brauchen sie noch Bücher? Können wir Ihnen noch irgendwelche Spielsachen vorbeibringen? Das sind dann halt so die Sachen, die wir versuchen zu ermöglichen."