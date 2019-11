Der Weihnachtsmann bringt Gaben, das weiß ja jedes Kind. In Himmelpfort aber bekommt der gute Mann auch etwas - nämlich viele, viele Briefe. In dem brandenburgischen Ort mit dem himmlischen Namen gibt es eine Weihnachtspostfiliale, und das schon seit über dreißig Jahren. Ein Segen, dass der Weihnachtsmann hier viele fleißige Helfer hat. "Die Briefe kommen weltweit aus ganz Europa. Wir haben schon sehr viele Briefe aus Italien, Spanien, Griechenland, aus Schweden, und der weiteste Brief ist bis jetzt aus Australien." Bis Weihnachten gibt es also viel zu tun. Die Wunschzettel sollten spätestens bis zum dritten Advent beim Weihnachtsmann eingehen. Ganz wichtig ist, dass jedes Kind seinen Absender auf den Brief schreibt. "Unser gelbes Postauto liefert die Briefe an, da sind wir schon aufgeregt, wie viele kommen denn heute wieder. Und dann ist es sehr schön, dann können wir die Briefe lesen, und es ist Wahnsinn. Es ist einfach die Vorfreude, wir explodieren heute. Sie merken es wahrscheinlich an meiner Stimme. Wir sind schon sehr aufgeregt, was die Kinder sich dieses Jahr wünschen, denn die Wünsche verändern sich ja auch." Bisher sind bereits rund 6.000 Wunschzettel eingetroffen. Dem Weihnachtsmann liegt in diesem Jahr der Umweltschutz besonders am Herzen. Laut DHL antwortet er auf Recyclingpapier und fährt ein Elektroauto.