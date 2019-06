"Die Polizei hat einen Jungen mit dem Namen Kyrlo getötet" rufen diese aufgebrachten Menschen vor einer Polizeistation in der ukrainischen Kleinstadt Perejaslaw-Chmelnizki, rund 90 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. Die aufgebrachte Menge zündete Rauchbomben und Feuerwerkskörper. Polizisten in Schutzkleidung bauten sich vor der Polizeistation auf. Zuvor sollen hier zwei Polizisten einen fünfjährigen Jungen erschossen haben. Ihnen wird vorgeworfen, betrunken auf Metalldosen geschossen und dabei versehentlich das Kind getroffen zu haben. Der Junge starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. "Sie dürfen damit nicht davonkommen. Das darf nicht sein. Wenn es nur ein Kind wäre, aber Entschuldigung, es wird noch eins und dann noch eins geben. Morgen werden sie wieder betrunken sein und Schießen gehen. Das ist einfach zu viel." "Das ist ein schrecklicher und empörender Fall. Auch davor sind schon viele Dinge passiert. Wenn Kinder wegen vollkommen blödsinniger Aktionen sterben und niemand dafür verantwortlich ist, dann wollen wir einfach nicht weitermachen. Wir wollen einfach, dass das aufhört." Die beiden beschuldigten Polizisten wurden wegen des Verdachts des Mordes festgenommen und in Kiew dem Haftrichter vorgeführt. Der Polizeichef von Kiew wurde nach Medienberichten wegen des Vorfalls entlassen. Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski kündigte an, alles zu unternehmen, um die Schuldigen zu bestrafen. Der Fall löste eine weitere Debatte über Korruption und Missstände in der ukrainischen Polizei aus.