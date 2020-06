In den USA hält die Wut über Rassismus und Polizeigewalt weiter an. In verschiedenen Städten des Landes gingen auch am Montag wieder viele Menschen auf die Straße In News York trafen sich Hunderte Demonstranten auf dem Times Square, um den institutionalisierten Rassismus anzuprangern. In Sprechchören riefen sie "I can't breathe", auf Deutsch: Ich bekomme keine Kluft mehr. Es sind die letzten Worte von George Floyd, der vor einer Woche von einem Polizisten umgebracht wurde. O-TON KIMBERLEE SALLEY, DEMONSTRANTIN: "Dunkelhäutige Menschen werden hier nicht anständig behandelt. Und ich denke, es muss sich etwas ändern. Für meine Generation und für die Generationen, die nach mir kommen." O-TON ISABELLE LEYVA, DEMONSTRANTIN: "Seit Hunderten Jahren kämpfen die Schwarzen um ihr Leben. Und es ist Zeit, sie dabei zu unterstützen. Sie sterben in den Straßen, durch die Hand der Polizei." O-TON AOLAT SALAMI, DEMONSTRANT: "Ich hoffe, dass wir endlich das System verändern. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, gegen wir auf die Straße und wir sind es leid. Das sollte nicht etwas sein, was wir jede Woche machen müssen, oder jedes Jahr, oder alle fünf Jahre. Es muss jetzt aufhören." Ähnliche Aktionen gab es auch in anderen Städten. Mit Einbruch der Dunkelheit brach sich aber auch die Gewalt wieder Bahn. In mehreren Städten, unter anderem New York, Boston und Washington plünderten Jugendliche Geschäfte und legten Brände. Vielerorts kam es zu Unruhen. Vor dem Weißen Haus etwa hatten sich Hunderte Menschen versammelt, um gegen US-Präsident Donald Trump zu demonstrieren. Um die Menschenmenge zu zerstreuen setzte die Polizei Blendgranaten und Tränengas ein. Auch Journalisten wurden angegriffen. Die Proteste richten sich gegen den institutionalisierten Rassismus in den USA, der sich vor allem gegen schwarze Bürger, aber auch gegen Latinos und andere Gruppen richtet. Für schwarze US-Bürger ist es zum Beispiel deutlich wahrscheinlicher, bei einem Polizeieinsatz ums Leben zu kommen, als für Weiße. Und das, obwohl sie statistisch gesehen, weniger häufig bewaffnet sind.