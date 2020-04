Erneut ist es im Libanon zu Ausschreitungen gekommen. Die zum Teil gewaltsamen Proteste in Tripolis und in anderen Städten richteten sich in erster Linie gegen die schlechte wirtschaftliche Lage im Land. Es war bereits die zweite Nacht mit derartigen Zusammenstößen. In der Nacht zu Montag kam dabei ein Demonstrant ums Leben. Die Armee setzte in Tripolis Gummigeschosse und Tränengas ein, manche Demonstranten warfen mit Steinen. Auch Banken wurden in Brand gesteckt. Der Libanon befindet sich seit Oktober in einer schweren Finanzkrise mit einem Zusammenbruch der Währung und einem Anstieg von Inflation und Arbeitslosigkeit. Die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben die Lage noch weiter verschlechtert. Auch die Massenproteste dauern seit Monaten an und richten sich gegen die politische Führung, die verbreitete Korruption steht ebenfalls im Fokus. Die Demonstranten fordern umfangreiche Reformen in Wirtschaft und Politik.