Ganz erschöpft und müde liegen sie in ihren Betten. Die Koalas von Kangaroo Island. Hier - in dieser Pflegestation - kommen die Vierpföter wieder auf die Beine. In der verheerenden Waldbrandsaison 2019/2020 haben sie schwer gelitten. Der Boden unter ihren Füßen war heiß und verbrannt. Die Baumbewohner verbrannten sich ihre Hände, Füße und Nasen. Das Ausmaß der Krise wird immer deutlicher: Im "Schwarzen Sommer" - wie ihn die australische Regierung nennt - seien nach Erkenntnissen des "Wildlife Funds WWF" mehr als 60.000 Koalas in den Flammen ums Leben gekommen. CEO Dermot O-Gorman: "Nun ist dies für eine Art, die bereits stark in ihrem Bestand zurückgenommen hat, eine wirklich beunruhigende Zahl, über die wir zutiefst besorgt sind." Vor vier Jahren habe es rund 330.000 Koalas im Land gegeben, so O-Gorman. Schon damals wurde angenommen, dass die jährlich massiv zunehmenden Waldbrände den Bestand der Tiere reduziert haben. Hinzu kam die Rodung von Land für die Landwirtschaft, Stadtentwicklung, Bergbau und Forstwirtschaft, die die Lebensräume der Eukalyptus-Liebhaber extrem eingeschränkt hatten. Die Buschbrände Anfang dieses Jahres setzten allerdings eine rekordverdächtige Marke fest - über 59 Millionen Hektar Land sind nach offiziellen Angaben abgebrannt. Dies entspricht in etwa der Größe von Madagaskar. Der WWF strebt an, die Zahl der Koalas im Osten von Australien bis 2050 zu verdoppeln. Der äußerst optimistische Plan sieht einen Versuch mit Drohnen vor, die Samen von Eukalyptusbäumen fallen lassen, die Koalas Nahrung und Schutz bieten sollen, sowie die Einrichtung eines Fonds, der Landbesitzer dazu ermutigen soll, sichere Zufluchtsorte für Koalas zu schaffen. Doch nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Denn der diesjährige Sommer in Australien - und damit auch die heißesten Monate mit einer hohen Waldbrandgefahr - hat gerade erst begonnen. Erste verheerende Waldbrände waren im November auf Fraser Island vor Brisbane aufgetreten. Die halbe Insel ist dabei niedergebrannt.

