Es ist ein klangvoller Name im Weltfußball: Bundesligist Borussia Mönchengladbach sei bereit, den ehemaligen spanischen Mittelfeldspieler Xabi Alonso als Trainer für die nächste Saison zu verpflichten. Das hat „Bild" am Montag berichtet, ohne Quellen zu nennen. Xabi Alonso war als Aktiver einmal Weltmeister und zweimal Europameister in der großen Ära der spanischen Auswahl. Die Champions-League gewann er als Spieler mit Liverpool und Real Madrid. Er spielte auch für Bayern München und dort wurde bis 2017 dort dreimal Deutscher Meister. Seit 2019 ist er Trainer der B-Mannschaft seines Heimatvereins Real Sociedad. Sein jetziges Team Real Sociedad lehnte es ab, den Bild-Bericht zu kommentieren und sagte, Alonso konzentriere sich auf die Aufstiegsspiele seiner Mannschaft. Mönchengladbach, derzeit nur noch Zehnter in der Bundesliga, ist auf der Suche nach einem Trainer. Im Februar war bekannt geworden, dass der aktuelle Trainer Marco Rose in der nächsten Saison das Ruder bei Borussia Dortmund übernehmen wird. Nun könnte also Xabi Alonso in Mönchengladbach übernehmen.

