STORY: Die Kommunistische Partei Chinas hat Xi Jinping als ihren Generalsekretär wiedergewählt. Über die erwartete Bestätigung im Spitzenamt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt berichteten am Sonntag staatliche Medien. Xi erhält damit eine dritte fünfjährige Amtszeit und festigt seine Stellung als mächtigster Staatschef seit Mao Tse-tung. Mao war Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas und rief 1949 die Volksrepublik China aus. Xi gehöre dem Politbüro an und leite dessen Ständiges Komitee - das zentrale Machtorgan der Volksrepublik, berichteten die Medien weiter. Der 69-Jährige bleibt demnach auch Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. Xi hat China auf einen zunehmend autoritären Kurs gebracht, der die staatliche Kontrolle der Wirtschaft im Namen des "gemeinsamen Wohlstands", ein stärkeres Militär und die Übernahme des demokratisch regierten Taiwan in den Vordergrund stellt. Vor vier Jahren schaffte er die Amtszeitbeschränkungen für Präsidenten ab und machte sich damit den Weg frei für eine dritte fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär der regierenden Kommunistischen Partei.

Mehr