STORY: Chinas Staatschef Xi Jinping ist am Montag zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Moskau eingetroffen. Der russische Präsident Wladimir Putin hieß Xi am Mittag im Kreml willkommen. Beide bezeichneten sich gegenseitig als "lieben Freund". Putin lobte Xi wegen dessen ausbalancierten Ansatz zur internationalen Lage. Die Krieg in der Ukraine werde Gegenstand ihres bilateralen Gesprächs sein. Er werde mit Xi auch über den chinesischen Vorschlag für eine Lösung des Konflikts sprechen. China hatte zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine Ende Februar einen Zwölf-Punkte-Plan für "eine politische Lösung der Ukraine-Krise" vorgelegt. Darin wird unter anderem zum Schutz von Zivilisten und Respekt der gegenseitigen Souveränität aufgerufen. Vorgesehen sei bei dem Treffen ein Meinungsaustausch zu großen regionalen und internationalen Themen, hatte zuvor der chinesische Außenamtssprecher erklärt. Zudem gehe es um eine Stärkung des bilateralen Vertrauens und eine Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Medienberichten zufolge beabsichtigt Xi nach seinem Russland-Besuch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu telefonieren. Bestätigt hat Peking dies bislang nicht.

Mehr