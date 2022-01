Weniger als 100 bestätigte Corona-Fälle den zweiten Tag in Folge - das gab es im chinesischen Xian seit dem 24. Dezember mehr. Die im Zentrum des aktuellen Coronavirus-Ausbruchs stehende Stadt bleibt dennoch im strikten Lockdown. Das Ziel lautet "Zero Cases" also Null Fälle. Der stellvertretende Direktor des Zentrums für Seuchenkontrolle und -Prävention in Xian, Chen Zhijun. "Zero Cases" bedeutet, dass in Zukunft alle Neuinfektionen bei engen Kontaktpersonen, die bereits unter Quarantäne stehen, und deren engen Kontaktpersonen, festgestellt werden. In der Gemeinschaft gibt es dann keine Infektionen. Das Erreichen von "Zero Cases" ist eine gute Voraussetzung für unseren nächsten Schritt, die Beschränkungen allmählich abzubauen." Die meisten der dreizehn Millionen Einwohner von Xian dürfen ohne Ausnahmegenehmigung ihre Wohnungen nicht verlassen, nicht einmal zum Einkaufen von Waren des täglichen Bedarfs. Sie sind auf Lieferungen angewiesen. Wer medizinische Hilfe in Krankenhäusern in Anspruch nehmen will, muss einen Nachweis über ein negatives Testergebnis erbringen. Schon seit fast zwei Wochen geht das so. Der Lockdown in der Hightech-Metropole könnte auch weltweit Auswirkungen haben. Mehrere Chiphersteller mussten wegen der Beschränkungen ihre Produktion vorübergehend anzupassen. Die Maßnahmen hatten zu einer Ausdünnung der Belegschaft geführt.

