STORY: Mit Tankflugzeugen, schwerem Gerät und zahlreichen Einsatzkräften versuchte die Feuerwehr am Sonntag, einen sich schnell ausbreitenden Waldbrand in der Nähe des Yosemite-Nationalparks in Kalifornien einzudämmen. Das sogenannte Oak Fire war am Freitag ausgebrochen und hatte sich explosionsartig ausgebreitet. Die nach der langen Hitze ausgetrockneten Bäume sind eine leichte Beute für die Flammen. Am Sonntag hieß es, das Oak Fire habe sich zu einem der größten Brände des Jahres ausgeweitet, Tausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Gouverneur Gavin Newsom verhängte den Notstand in dem betroffenen Gebiet. Warum das Feuer ausbrach, werde noch untersucht, hieß es. Massive Hitze betrifft derzeit einen großen Teil der Vereinigten Staaten. In mehr als einem Dutzend Bundesstaaten galt am Wochenende eine Hitzewarnung. In Regionen in der Mitte und im Nordosten des Landes sollen die Temperaturen zu Wochenbeginn leicht sinken.

