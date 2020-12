O-TON DONALD TRUMP, US-PRÄSIDENT: "It was a rigged election…" Nicht nur der US-Präsident behauptet, dass ihm der Wahlsieg gestohlen wurde. Obwohl das nicht stimmt, verbreiten sich Desinformation wie diese in rasender Geschwindigkeit, vor allem über soziale Netzwerke. Das US-Unternehmen YouTube hat Falschinformationen zur Wahl nun den Kampf angesagt. Ab sofort würden alle neu hochgeladenen Videos gelöscht, in denen behauptet wird, Biden habe durch Wahlbetrug gewonnen. Das gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Viele Experten werfen US-Internetkonzernen wie YouTube und Facebook vor, Extremismus, Desinformationen und Verschwörungsglauben zu befeuern. Die Plattformen versuchen möglichst hohe Werbeeinnahmen zu generieren, in dem sie die Aufmerksamkeit der Nutzer möglichst lange binden. Am besten funktioniert das mit kontroversen Inhalten, die emotionale Reaktionen auslösen. Deshalb empfiehlt der Algorithmus verstärkt entsprechende Inhalte.

