Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch das SEK, ist die Polizei auch am Dienstag weiterhin in Oppenau im Schwarzwald auf der Suche nach dem flüchtigen Yves R., der seit Sonntag mit europäischem und nationalen Haftbefehl gesucht wird. Polizeibeamte waren am Sonntagmorgen zu einer Hütte im Wald gerufen worden, in welcher sich der 31-Jährige mit Waffen verschanzt hatte. Auf Aufforderung der vier Polizeibeamten rückte Yves R. zunächst die Waffen, darunter Pfeil und Bogen sowie Munition, herraus. Als diese ihn weiter durchsuchen wollten, zog er jedoch eine weitere Pistole und bedrohte die Beamten. Der Gesuchte konnte die Polizisten entwaffnen und fliehen. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Offenburg, Herwig Schäfer, verteidigte am Dienstag bei einer Pressekonferenz das Verhalten der betroffenen Polizisten: "Die Polizeibeamten fürchteten um das Leben des Polizeibeamten, der gezielt mit anvisiert wurde von der Pistole. Der Abstand zwischen dem Beschuldigten und der Waffe, der Waffe und dem bedrohten Polizeibeamten, betrug circa ein bis 1,5 Meter. Sie haben dann die Pistolen nach und nach aus ihrem Halfter geholt und abgelegt, wobei sie sehr darauf bedacht waren, keine hektischen oder falsch zu interpretierenden Bewegungen zu machen, um nicht zu riskieren, dass der Beschuldigte möglicherweise von der Schusswaffe Gebrauch mache. Und nachdem die Waffen dann zu Boden gebracht worden waren, dort lagen, haben sie sich von der Hütte entfernt." Der Flüchtige ist polizeibekannt und unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Er stammt aus dem Ortenaukreis in Baden-Württemberg, in dem auch die Kleinstadt Oppenau liegt. Im Herbst vergangenen Jahres hat er jedoch seine Wohnung verloren und war seitdem ohne festen Wohnsitz. Die Polizei hat das schwer zugängliche Waldgebiet, in dem sich der Flüchtige anscheinend aufhält, großräumig umstellt. Zufahrten nach Oppenau werden überprüft. Mit Fahndungsfotos hat sich die Polizei zudem an die Öffentlichkeit gewandt und die Einwohner in Oppenau um Vorsicht gebeten.