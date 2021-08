Die Zahl der Opfer eines Überfalls durch militante Islamisten in Burkina Faso ist auf mindesten 80 gestiegen, 59 von ihnen waren Zivilisten. Der Angriff hatte sich bereits am Mittwoch in der Nähe der Stadt Arbinda im Norden des westafrikanischen Landes ereignet. Salfo Kabore, Gouverneur der Region Sahel. "Der sehr große Angriff richtete sich gegen einen gesicherten Konvoi, in dem sich viele Zivilisten, viele Frauen, Männer und Kinder befanden, die gerade auf dem Weg zurück nach Binda waren." Auch 80 Angreifer seien bei den anschließenden Kämpfen getötet worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Extremisten mit Verbindungen zu Al-Kaida und der Islamisten-Organisation IS verüben häufig Angriffe im Norden Burkina Fasos und in den Nachbarländern Mali und Niger.

Mehr