HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-Töne von Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister: "Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Arbeitsmarkt ist auch im winterlichen Monat Februar nicht ins Rutschen geraten, trotz Lockdown. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen bundesweit leicht gestiegen, mit 4 000 auf insgesamt 2,9 Millionen. Damit bleiben wir aber weiterhin unter der 3 Millionen Marke in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 6,3 Prozent. Für diese Stabilität am Arbeitsmarkt kämpfen wir mit allen Kräften und das wichtigste Instrument ist nach wie vor die Kurzarbeit." "Wir müssen, meine Damen und Herren, in dieser Pandemie verhindern, dass jungen Menschen der Start in die Ausbildung nicht gelingt. Deshalb werden wir einen neuen Schutzschirm für Ausbildungsplätze spannen." "Dazu werden wir die Ausbildungsprämien für das neue Ausbildungsjahr verdoppeln. Und zudem wird es künftig einen Zuschuss nicht nur zur Ausbildungsvergütung geben, sondern auch einen Zuschuss für die Vergütung der Ausbilder. Meine Damen und Herren, das Signal ist klar. Wenn Unternehmen mich heute fragen, soll ich ausbilden, sage ich, trotz alledem gerade jetzt ausbilden. Denn die Azubis von heute sind die Fachkräfte von morgen. " "Für eine sichere Öffnungsperspektive sind jetzt vor allen Dingen drei Dinge wichtig. Erstens, es kommt darauf an, dass wir beim Tempo der Impfung schneller vorankommen. Zweitens, es muss mehr und strategisch getestet werden, und zwar nicht nur in medizinischen Einrichtungen. Und drittens, wir müssen besonnen und vorsichtig bleiben, das gilt auch am Arbeitsplatz."

Mehr