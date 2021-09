Nach dem Unwetter an der US-Ostküste ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Im Großraum New York wurden bis Freitagmorgen mehr als 40 Tote gemeldet. Sturzfluten durch die Ausläufer des Tropensturms "Ida" rissen Autos fort, New Yorker U-Bahnstationen liefen voll Wasser. Auch der Flugverkehr war betroffen. In weiten Teilen der Millionenmetropole sowie in New Jersey, Pennsylvania und Connecticut hatten die Bewohner mit vollgelaufenen Kellern und Stromausfällen zu kämpfen, viele waren in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen. "Ida" war zuvor noch mit Hurrikan-Stärke über die Golfküste hinweggezogen. In Louisiana wurden ganze Orte wurden zerstört, die Schäden gehen in die Milliarden. US-Präsident Biden will sich am Freitag vor Ort ein Bild von der Lage machen.

Mehr