Weltweit könnten bald eine Milliarde Menschen an Hunger leiden. Das sagte die Organisation Welthungerhilfe auf ihrer Jahreskonferenz am Dienstag. Ein Grund für den Hunger seien Kriege. In Syrien, Jemen, im Südsudan und Afghanistan etwa seien viele Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Auch die Klimakrise verursache Not und Elend. In Ostafrika etwa herrsche seit Jahren eine Dürre, Heuschreckenschwärme fräßen dort das wenige, was noch auf den Feldern wächst. Diese Krisen würden nun durch die Corona-Pandemie verschärft. Denn vielerorts seien die Grenzen geschlossen und die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt worden, betont die Hilfsorganisation. O-TON MARLEHN THIEME, PRÄSIDENTIN DER WELTHUNGERHILFE: "Corona ist der Brandbeschleuniger der sowieso vorhandenen Krisen, die sich vor allem aus den Konflikten und aus dem Klimawandel in den letzten Jahren entwickelt haben und schon dazu geführt hat, dass die Zahl der Hungernden weltweit nicht mehr sinkt wie in den 30 Jahren zuvor, sondern steigt." Die Organisation warnt, dass durch die Krise bis zum Ende des Jahres bis zu 100 Millionen Menschen in extreme Armut gedrängt werden könnten. Das bedeutet, sie müssten umgerechnet mit weniger als 1,68 Euro pro Tag auskommen.