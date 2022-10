STORY: Nach den schweren russischen Raketenangriffen auf ukrainischer Städte am Montag ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Nach ukrainischen Angaben liegt die Zahl der getöteten Zivilisten bei mindestens 14. Weitere 97 Menschen seien verletzt worden, teilten die Rettungsdienste mit. Unterdessen hat US-Präsident Joe Biden seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj die Lieferung von modernen Luftabwehr-Systemen versprochen. Unter Verweis auf die russischen Raketenangriffe habe Biden weitere Unterstützung zugesagt, hieß es in einer Erklärung des Präsidialamts. Der US-Präsident verurteilte die russischen Raketenangriffe. Sie hätten keinen militärischen Zwecken gedient und Zivilisten getötet, hieß es in eine Erklärung des Präsidialamts. Sie zeigten die "äußerste Brutalität von Herrn Putins illegalem Krieg gegen das ukrainische Volk". Die Angriffe machten die USA umso entschlossener, so lange wie notwendig der Ukraine beizustehen.

