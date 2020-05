Es war eine gemischte Bilanz, die Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der Präsentation der Kriminalstatistik am Mittwoch in Berlin vorlegte. Auch 2019 nahm die Zahl der Straftaten ab - im dritten Jahr in Folge. Ein Beispiel sei die Einbruchskriminalität, die bundesweit um elf Prozent gesunken sei. Sorge macht Seehofer aber nach eigener Aussage die Entwicklung bei der politisch motivierten Kriminalität. Diese habe im vergangenen Jahr in Deutschland in einigen Bereichen deutlich zugenommen. Die politisch motivierten Delikte reichten 2019 von der Beleidigung über die Körperverletzung und Brandstiftung bis hin zum Mord. Überwiegend seien die Straftaten von Gewalttätern aus dem links- oder rechtsextremen Spektrum verübt worden. "Die größte Bedrohung ist nach wie vor die Bedrohung von rechts. Wir haben das noch einmal sehr intensiv bei uns im Hause und mit dem Präsidenten besprochen. Wir haben hier eine Zunahme der rechtsextremen Straftaten um 9,4 Prozent. Dabei muss man wissen, dass die rechtsextremen Straftaten bei politisch motivierten Delikten mehr als die Hälfte aller erfassten Straftaten ausmacht." Die Straftaten mit antisemitischem Hintergrund haben laut Statistik im vergangenen Jahr um 13 Prozent zugenommen und haben den höchsten Stand seit Beginn der Erfassung vor fast 20 Jahren erreicht. Dabei haben mehr als 93 Prozent dieser Straftaten einen rechtsextremistischen Hintergrund. Noch deutlicher ist der Anstieg mit rund 23 Prozent bei Straftaten von Linksextremisten. Die absolute Zahl der politisch motivierten Straftaten sei zwar im Vergleich zu anderen Straftaten gering, sagte Seehofer. Aber von der Bedeutung für die Stabilität der Demokratie und des politischen Systems von herausragender Bedeutung. Die derzeitige Entwicklung sei deshalb ein Alarmsignal.