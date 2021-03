Die Zahl der Toten bei dem am Montag ausgebrochenen Großbrand in einem Vertriebenenlager der Rohingya in Bangladesch, ist nach Angaben verschiedener Quellen auf mindestens 30 gestiegen. Bei dem Feuer, das sich über 3.000 Hektar erstreckte, wurden Hunderte Unterkünfte zerstört. Tausende Menschen in dem Camp in Cox's Bazar seien nun obdachlos. Bis zum Montagabend (Ortszeit) konnte das Feuer nicht gelöscht werden. In dem betroffenen Lager hätten mindestens 150.000 Menschen in Hütten gelebt - die Größe einer Stadt wie Regensburg oder Darmstadt. Eine Sprecherin des UN-Flüchtlingskommissariats, teilte dem Sender ARD mit, das Feuer habe neben Unterkünften auch Gesundheitszentren, Verteilungsstationen und andere Einrichtungen erfasst. Eine Frau sagte: "Ich kann meine Kinder nicht finden, meinen Ehemann auch nicht. Die Namen meiner Kinder sind Mamun, Rubiya und mein Mann heißt Anu Maji." Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt. Er ist bereits die dritte Feuerkatastrophe in den Lagern in diesem Jahr. Mitte Januar waren dort vier Schulen des Kinderhilfswerks Unicef niedergebrannt. Vier Tage zuvor zerstörte ein Großbrand mehr als 500 Unterkünfte. Die Lager im Süden Bangladeschs beherbergen über eien Million aus Myanmar vertriebene Rohingya. Die meisten von ihnen flohen 2017 vor einer vom Militär geführten Razzia aus Myanmar, von der UN-Ermittler sagen, dass sie mit "völkermörderischer Absicht" durchgeführt wurde,

