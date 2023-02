STORY: Mehr als 200 Stunden nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien werden immer noch Menschen aus den Trümmern geborgen. In Adiyaman konnten Einsatzkräfte eine 77-jährige Frau retten und in ein Krankenhaus bringen. Auch am Dienstag waren in den Erdbebengebieten noch mehrere Menschen lebend aus den Trümmern gezogen worden. Rettung gab es auch für diesen Hund. Nach Behörden-Angaben hat sein Herrchen die Katastrophe aber nicht überlebt. Gut eine Woche nach der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten auf mehr als 40.000 gestiegen. Es werden noch Tausende weitere Opfer befürchtet. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete das Beben als schlimmste Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert. Rund 26 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien bräuchten humanitäre Unterstützung, Der Bedarf an Hilfe sei riesig und wachse mit jeder Stunde. Die gesamten Schäden des Erdbebens liegen laut Fachleuten im zweistelligen Milliardenbereich. Auf Naturkatastrophen spezialisierte Experten veranschlagten sie auf insgesamt mehr als 20 Milliarden Dollar.

