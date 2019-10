Es geschah in der größten Stadt des Landes, im afrikanischen Lagos: Laut Polizei in Nigeria haben Sicherheitskräfte zahlreiche Frauen und Mädchen aus Gefangenschaft befreit. Man vermute, die Opfer seien von Kidnappern entführt und gewaltsam geschwängert worden mit dem Ziel, die Babys zu verkaufen. Man habe die Opfer aus ganz Nigeria hierher gebracht mit dem Versprechen, sie würden als Hausangestellte arbeiten. Es seien bei der Befreiung auch vier Babys gefunden worden, sagte Polizeisprecher Bala Elkana: O-Ton ''Wir haben 19 schwangere Mädchen gerettet, die meisten ab 15 Jahre alt. Die Älteste ist 28 Jahre alt. Die meisten aber Teenager, die schwanger sind und an solchen Orten festgehalten werden mit dem einzigen Ziel, dass sie gebären und dass ihre Entführer die Babys verkaufen können, um Geld zu verdienen. Wir haben als mögliche Drahtzieher zwei verdächtige Frauen festgenommen und suchen noch nach einer weiteren." Man habe die Opfer bereits vor rund zwei Wochen befreit, gehe aber aus Ermittlungsgründen erst jetzt an die Öffentlichkeit. Zwei der betroffenen Frauen sagten zu ihrem Schicksal: O-Ton: ''Eine Frau zwang mir in Gefangenschaft eine Medizin auf, und dann plötzlich begann die Geburt. Das Kind war sieben Monate alt. Ich war drei Tage im Prozess der Geburt, und ich konnte nicht gebären, bis schließlich die Polizei kam. Die haben uns in Arrest genommen unter dem Vorwurf, wir wären die Leute, die Kinder gebären und verkaufen." ''Ein Mann in Gelb sagte mir, wenn ich gebäre, dann würde er sich darum kümmern und mir Geld geben. Wenn ich mich aber anders entscheide, dann solle ich sehr viel Geld zurückzahlen für alles, was man für meine Gesundheit getan habe. Unter diesen Bedingungen habe ich mich selbst in diese schlimme Lage gebracht.'' In Teilen von Ost-Nigeria sind laut Polizei solche "Babyfabriken", wie sie im Volksmund genannt werden, relativ verbreitet. Für einen Jungen erhalten die Verkäufer der Polizei zufolge umgerechnet etwa 1500 Euro, für ein Mädchen rund 900 Euro.