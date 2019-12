Bei einer Bombenexplosion in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Ein Vertreter des Rettungsdienstes Aamin-Ambulanz sagte am Vormittag, es seien bereits 61 Tote geborgen und 51 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Es sei jedoch mit weiteren Opfern und einer steigenden Zahl der Toten zu rechnen. Die Explosion ereignete sich an einer belebten Kontrollstelle in Mogadischu, die Opfer mussten teils aus Minibussen und Taxis geborgen werden. Die islamistische Al Shabaab Miliz, die sich der Terrororganisation Al Quaida zugehörig fühlt, hat bereits mehrere Anschläge dieser Art in Somalia verübt, um die Regierung zu schwächen. Wer für den Anschlag am Samstag verantwortlich ist, war zunächst jedoch nicht klar.