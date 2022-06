STORY: In Bangladesch sind bei einem Großbrand in einem Container-Lager mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Die Zahl der Toten könne noch steigen, da viele Verletzte in einem kritischen Zustand seien, berichtete ein Arzt. Die Brandursache war nach Angaben der Feuerwehr zunächst noch unklar. Möglicherweise sei das Feuer von einem Behälter mit Wasserstoffperoxid ausgegangen und habe sich rasch ausgebreitet. Dadurch sei es dann möglicherweise zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Bangladesch ist weltweit der zweitgrößte Exporteur von Bekleidung. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, die Sicherheitsvorkehrungen in den Betrieben nachlässig. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Unfällen mit zahlreichen Toten gekommen. Das Feuer sei am Samstagabend in einem Container-Lager in Sitakunda im Südosten des Landes ausgebrochen.

Mehr